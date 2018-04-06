Мозырянин, ранивший милиционеров, выступил с последним словом в суде

Житель Мозыря Андрей Рабешко, которого обвиняют в ранении сотрудников ОМОН и ГУБОПиК и краже сварочного аппарата, выступая 6 апреля с последним словом в Гомельском областном суде, свою вину не признал.

На предыдущем заседании прокуратура запросила для обвиняемого 21 год лишения свободы.

Рабешко сообщил, что ранним утром 30 апреля 2017 года на него было совершено нападение со стороны неизвестных в черном, в масках, без опознавательных знаков, без предупреждения, что это милиция. «Не я пришел домой к потерпевшим, не я поджидал их во дворе и напал на них — это они напали на меня в моем дворе, и я вынужден был защищать себя и супругу», — заявил Рабешко.

Для наглядности во время последнего слова обвиняемый, одетый в черное, дополнил свой образ маской с прорезями для глаз — чтобы продемонстрировать присутствующим, как именно выглядели той ночью нападавшие, которые впоследствии оказались сотрудниками милиции.

Он напомнил нормы закона о том, что его должны были предупредить, что это милиция, а не выманивать ночью из дома со словами: «Хозяин, выйди, мы твою машину задели, выйди, чтобы разобраться без ментов». Именно такую фразу, по словам обвиняемого, и произнесли сотрудники ОМОНа, которые после того, как он вышел из дома, набросились на него и стали избивать.

Рабешко утверждает, что защищался, и не понял в темноте, что схватил именно нож, только сообразил, что держит в руках какой-то предмет. «Я уверен, что наступит тот день, когда станет известна истинная причина появления в моем дворе этих „оборотней в погонах“. Они действовали как бандиты в 90-х, нарушили все нормы законодательства», — добавил житель Мозыря. По его словам, в тот момент он был уверен, что его пытаются убить, поэтому кричал, звал на помощь и действовал, как «любой уважающий себя мужчина».

Его крики «Убивают! Помогите!» слышали соседи. Обвиняемый заявил, что милиционеры не представили документов, дающих право на какое-либо следственное действие, задержание либо обыск.

Рабешко подчеркнул, что не является рецидивистом, как его представили в государственных СМИ, и не руководил никакой ОПГ. «Я в одиночестве на скамье подсудимых. Где банда, которой я якобы руководил?» — заметил обвиняемый.

Его адвокат Екатерина Змушко в комментарии БелаПАН отметила, что ее подзащитный невиновен в инкриминируемых преступлениях — как краже, так и покушении на убийство. Защитник уже готовит жалобу в Верховный суд. Она считает, что на Рабешко было совершено нападение, а сотрудники милиции имели время и возможность представиться, показать документы. Также, по ее словам, если даже милиция действует в гражданской одежде, на данном мероприятии должны присутствовать сотрудники местного РОВД в форме. В данном случае их не было.

Напомним, 30 апреля 2017 года около 4 часов во дворе частного дома в Мозыре в ходе конфликта между местным жителем и милиционерами последние получили ранения. Обвиняемый утверждает, что сотрудники ОМОН и ГУБОП обманным путем проникли во двор, были без формы, не представились, напали на него, и он был вынужден защищать себя и семью. Милиционеры утверждают, что обвиняемый бросился на них с ножом, хотя знал, что перед ним — сотрудники правоохранительных органов.

Как следует из материалов обвинения, сотрудники ГУБОПиК получили информацию о причастности Рабешко и его приятеля к краже сварочного аппарата. Задержать Рабешко было решено ночью, выманив на улицу под предлогом, что задели его автомобиль, который стоял возле двора. Пострадавшие говорят, что были в масках и «черной тактической форме, предназначенной для специальных мероприятий».

На суде милиционеры утверждали, что в процессе задержания кричали «Стоять, милиция!», но это не остановило обвиняемого.