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Сетями во время нереста. В Мозырском районе задержан браконьер-рецидивист

  • 05 апреля 2018, 15:32
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С 20 марта в области введен запрет на лов всех видов рыбы. Во время нереста ловля разрешается только одним крючком или спиннингом в светлое время суток и только с берега. Однако житель деревни Скрыгалов Мозырского района проигнорировал правила и отправился на рыбалку на лодке — да еще и с четырьмя сетями.

50-летнего браконьера задержали инспекторы охраны животного и растительного мира на пойме реки Припять. У него было обнаружено 4 сети, общей длиной почти 150 метров.

Мужчина не успел ничего поймать, тем не менее, его ожидает уголовная ответственность. Полгода назад он уже был осужден за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Тогда браконьера приговорили к штрафу в 100 базовых величин и лишению свободы на один год с отсрочкой исполнения наказания. Испытательный срок еще не закончился, а житель района вновь попался. Теперь ему грозит реальный срок — до трех лет лишения свободы.


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Места: Мозырь (1940)

Метки: Криминал (9657), Область (5310)

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