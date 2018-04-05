Сетями во время нереста. В Мозырском районе задержан браконьер-рецидивист

С 20 марта в области введен запрет на лов всех видов рыбы. Во время нереста ловля разрешается только одним крючком или спиннингом в светлое время суток и только с берега. Однако житель деревни Скрыгалов Мозырского района проигнорировал правила и отправился на рыбалку на лодке — да еще и с четырьмя сетями.

50-летнего браконьера задержали инспекторы охраны животного и растительного мира на пойме реки Припять. У него было обнаружено 4 сети, общей длиной почти 150 метров.

Мужчина не успел ничего поймать, тем не менее, его ожидает уголовная ответственность. Полгода назад он уже был осужден за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Тогда браконьера приговорили к штрафу в 100 базовых величин и лишению свободы на один год с отсрочкой исполнения наказания. Испытательный срок еще не закончился, а житель района вновь попался. Теперь ему грозит реальный срок — до трех лет лишения свободы.