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Мозырские пограничники задержали белоруса, который хотел провести 8 таблеток клофелина через границу

  • 05 апреля 2018, 14:30
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Груз, который обнаружили мозырские пограничники у жителя Беларуси, вряд ли можно считать первоапрельской шуткой. Утром 1 апреля в пункте пропуска Глушкевичи был произведен досмотр мужчины, который на автомобиле пытался выехать из страны.

При себе у него обнаружили 8 таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество — клофелин. Запрещенные к провозу таблетки были изъяты.

По данному факту сотрудниками погранслужбы и органов внутренних дел проводится проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса.


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Места: Мозырь (1939)

Метки: Криминал (9654), Область (5308)

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