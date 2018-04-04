Мозырянка забыла в магазине «Мартин» кошелек, в котором находилось практически 300 рублей. Чужую забывчивость кто-то воспринял как благосклонность Фортуны

2123 На Полесье паводок затапливает целые улицы -фото На Полесье Припять превращает улицы в реки. Под воду уходят огороды и дворы в райцентре Петриков и деревне Снядин. На данный момент по стране затоплено 29 подво...

6099 «Дима хотел после армии пойти работать в МЧС». Срочник из Калинковичском районе погиб от огнестрельного ранения на занятиях 4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке погиб рядовой Дмитрий Удод. Родным сообщили, что тело парня из Минска в родную деревню привезут в субботу, 7 а...

1869 Как гомельчан квартирный вопрос испортил: реальные истории бескомпромиссной борьбы за наследство В своё время Михаил Булгакова в книге «Мастер и Маргарита» писал: «Люди, как люди... квартирный вопрос только испортил их...». Слова писателя не устарели и по сей де...

8647 «Крышевал» мошенников? Задержан и помещен в СИЗО начальник уголовного розыска Чечерска Как стало известно «Сильным Новостям», начальника уголовного розыска Чечерска задержали и поместили в следственный изолятор....

1432 Минобр предлагает с 1 сентября поднять оклады воспитателей на 50%, учителей — на 20% Министерство образования предлагает с 1 сентября поднять оклады воспитателям и их помощникам в детских садах на 50 процентов. Об этом заявил глава ведомства Иго...