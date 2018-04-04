В Мозыре пьяная компания «учила» таксиста, как нужно ездить. Он советам не внял, за что и получил по лицу

В Мозыре поездка пьяной компании на такси закончилась уголовным делом: молодые люди устроили дебош, повредили машину и ударили водителя.

Всё началось с того, что парни стали нецензурно выражаться и вести себя вызывающе. Дальше — хуже: они вздумали давать водителю советы, как можно сократить путь. Но, как выяснилось, их советы отнюдь не носили рекомендательный характер. Услышав отказ, парни начали оскорблять таксиста, после чего один из дебоширов запрыгнул на капот машины, сделав коленом небольшую вмятину, а второй занялся водителем и ударил его по лицу, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Хулиганов задержали. Объяснить свое поведение они так и не смогли, пожимали плечами и говорили, что ничего не помнят.