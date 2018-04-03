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21 сломанное ребро: житель Мозырского района жестоко избил собутыльника

  • 03 апреля 2018, 09:43
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Закрытая травма грудной клетки, 21 сломанное ребро, поврежденное легкое, многочисленные гематомы и ушибы. Именно в таком тяжелом состоянии оказался в больнице 62-летний житель Мозырского района сразу после празднования Нового года.

О больном с подозрительными травмами медики сообщили правоохранителям. Однако мужчина утверждал, что он упал и таким образом причинил себе увечья. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой было установлено, что это тяжкие телесные повреждения, которые не могли образоваться от падения. В ходе расследования оказалось, пострадавшего избил собутыльник. Приятели вместе отмечали наступление 2018 года, гость после употребления спиртного потерял над собой контроль и избил хозяина. 

На данный момент возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина зла на обидчика не держит. Но, судя по всему, друзья увидятся не скоро. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.


ТК Мозырь
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Места: Мозырь (1935)

Метки: Криминал (9636)

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