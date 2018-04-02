Фотофакт: ночью в мозырском порту рухнул кран

В мозырском порту, недалеко от Пхова, сегодня ночью рухнул кран. По словам очевидцев, всему виной — сильный ветер.

Первые сообщения о происшествии появились в группе «ЧП. Гомельская область».





Кран грузоподъемностью 10 тонн осуществлял разгрузку. При первых же порывах ветра работа была приостановлена, а кран закреплен, согласно инструкции, сообщает TUT.BY. Однако это не помогло: кран рухнул. К счастью, из людей никто не пострадал.

Выяснилось, что кран служил верой и правдой 38 лет, однако сегодняшняя ночь стала последней: кран получил серьезные повреждения и поднять его уже не удастся.



