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Фотофакт: ночью в мозырском порту рухнул кран

  • 02 апреля 2018, 17:27
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В мозырском порту, недалеко от Пхова, сегодня ночью рухнул кран. По словам очевидцев, всему виной — сильный ветер.

Первые сообщения о происшествии появились в группе «ЧП. Гомельская область».


Кран грузоподъемностью 10 тонн осуществлял разгрузку. При первых же порывах ветра работа была приостановлена, а кран закреплен, согласно инструкции, сообщает TUT.BY. Однако это не помогло: кран рухнул. К счастью, из людей никто не пострадал.

Выяснилось, что кран служил верой и правдой 38 лет, однако сегодняшняя ночь стала последней: кран получил серьезные повреждения и поднять его уже не удастся.



gomel.today
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Места: Мозырь (1934)

Метки: ДТП и ЧП (241), Область (5293)

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