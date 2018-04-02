Тривижн 02/04 (12:00) - 8/04:
Удобная автошкола 02/04 - 08/04:

В Мозырском районе «Крайслер» столкнулся с «Хундай»: 59-летний водитель в реанимации

  • 02 апреля 2018, 15:11
  • 790
  • 0



30 марта примерно 07.30 37-летний водитель автомобиля «Крайслер Себринг» на 10 километре автодороги «Мозырь—Наровля» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хундай Сантафе».

Как сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк, 59-летний водитель «Хундай Сантафе» получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.






Анастасия Макеева, Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1934)

Метки: ДТП и ЧП (241), Авто (5118), Область (5293)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 01/04 (22:00) - 02/04:

Самое читаемое