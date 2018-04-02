В Мозырском районе «Крайслер» столкнулся с «Хундай»: 59-летний водитель в реанимации

83 В Речице россиянка забыла на остановке сумочку с 2000$. Пока вернули только паспорт 67-летняя россиянка подала заявление в милицию о том, что неизвестный днем 22 марта с остановки «Аграрный колледж» похитил дамскую сумочку с 4 240 белорусскими рублями. Д...

101 На Алтае водителя, отвезшего пострадавшего пешехода в больницу, накажут за оставление места ДТП Днем 1 апреля в Горно-Алтайске у ТЦ «Панорама» 62-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-21150, выезжая задним ходом с парковки, допустил наезд на 53-летнего пешехо...

345 Видеофакт: легендарный саратовский вор в гениально наложенном гриме пятый год вскрывает банкоматы и уходит от правосудия Саратовская полиция пятый год ищет вора, который один за одним вскрывает местные банкоматы и уходит из-под носа правосудия. Мужчина каждый раз действует по стандартной схеме, не бе...

210 Трамп пригласил Путина в Белый дом В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге встретиться в Белом доме, сообщил журналиста...

1513 Фотофакт: ночью в мозырском порту рухнул кран В мозырском порту, недалеко от Пхова, сегодня ночью рухнул кран. По словам очевидцев, всему виной — сильный ветер....