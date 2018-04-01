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Видеофакт: в Мозыре сотрудники МЧС спасли жизнь котенка, несколько дней просидевшего на дереве

  • 01 апреля 2018, 09:37
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Несчастное животное несколько дней просидело на дереве, в холоде и голоде, громким мяуканьем моля всю округу о спасении.

Наталья Николаевна живет в доме по соседству. Все эти дни женщина переживала за котенка, всячески старалась приманить животное на землю и параллельно звонила во всевозможные инстанции. Наталья Николаевна с замиранием сердца следила за спасательной операцией. А вдруг бедолага испугается и упадет? Но маленький хищник не оказал сопротивление сотруднику МЧС. Эта история закончилась благополучно.

Оказавшись на земле, четырехлапый счастливчик сначала осторожничал. Наталья Николаевна забрала котенка на передержку. Сейчас ему нужна еда, вода и забота. Уже после мозырянка начнет подыскивать маленькому искателю приключений заботливых хозяев.

Кстати, это кошка, да еще и трехцветная. Говорят, питомец такого окраса обязательно принесет с собой в дом счастье.


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Места: Мозырь (1932)

Метки: Общество (29487), Область (5284)

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