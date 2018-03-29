Мошенник украл с карт-счета мозырянина всю зарплату — почти 500$

Неизвестный вор украл с карт-счета мозырянина всю его заработную плату, почти тысячу рублей. Причем, потерпевший сам сообщил злоумышленнику реквизиты банковской карточки

В соцсети «Вконтакте» 24-летний парень получил сообщение от своего бывшего коллеги. Тот просил выслать личный номер и идентификационный код, якобы пополнить баланс российского номера мобильного телефона. Его карточка, дескать, заблокирована. Мозырянин сделал все, как и просил его знакомый. А после ему перезвонил. Друг был явно не в курсе происходящего, сказал, что кто-то взломал его личный аккаунт. Мозырянин, поняв, что его обманули, удалил личную страницу. Через пару дней молодому человеку на карточку перечислили зарплату, по ней он успел только один раз рассчитаться в магазине, все денежные средства исчезли в неизвестном направлении

Правоохранители отмечают, на Гомельщине участились случаи несанкционированного доступа к учетным записям пользователей соцсетей. Общаясь в интернете, следует проявлять повышенную осторожность. К бдительности посредством рассылок призывают своих клиентов и банки.+