Фотофакт: пожарная лестница в мозырском ТЦ «обросла» кондиционерами

В министерстве по ЧС просят граждан официально сообщать о любых нарушениях технических норм пожарной безопасности в торговых центрах.

Белорусские пользователи соцсетей после страшной трагедии в Кемерово, где в торговом центре заживо сгорели десятки людей, начали сообщать о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ.

Житель Мозыря прислал в редакцию Sputnik фото, на котором видно как на пожарной лестнице, установленной на одном из местных торговых центров, кто-то прикрепил кондиционеры. Кроме этого, эта пожарная лестница находится выше первого этажа.

«Как такое допустили? На пожарной лестнице стоят кондиционеры? И лестница выше первого этажа. Чтобы на нее взобраться, нужна лестница», — такую подпись сделал читатель Sputnik к присланному в редакцию фото.

Ранее официальный представитель МЧС Виталий Новицкий на своей странице призвал неравнодушных граждан сообщать о нарушения пожарной безопасности в торговых центрах. При этом он уточнил, для того, чтобы инспектор появился на объекте, нужно предписание, основанием для которого должно быть личное обращение в МЧС, фотографии в СМИ для этого недостаточно.

После трагедии в Кемерово президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС проверить технику пожарной безопасности на всех крупных объектах с массовым пребыванием людей.