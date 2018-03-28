Мозырянину грозит 20 лет за ранение трех милиционеров: «Кому-то не понравилось то, что мы наехали на местных наркодилеров»
- 28 марта 2018, 10:00
- 1507
- 3
Люди в материале: Андрей Рабешко (3)
Места: Мозырь (1930)
Метки: Криминал (9599)
Коля Лукашенко в Грузии: фото, которые не вошли в официальный отчет
Внимание! В Гомельской области зарегистрирован первый случай заболевания корью
Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео
Историю о кондукторе гомельского автобуса, спрашивающей у забывших справку школьников таблицу умножения, рассказали гомельчане
Гомельчанин на «Ауди А4» в Добрушском районе блокировал авто ГАИ, чтобы фура с металлом смогла выехать в РФ. Возбуждено уголовное дело
На площади Якуба Коласа в Минске задержано не менее 30 человек
Решил, что это весело и вкусно. В Гомеле 7-летний ребенок «сделал несколько глотков» водки и попал в реанимацию
Самое обсуждаемое
Власти Гомеля ответили на призыв граждан не убивать бездомных собак электрическим током
Гомельчанина вызвали на военные сборы, но передумали забирать после заявления, что он — «оппозиционер и может выстрелить не в ту сторону»
Во Владимирской области толпа девятиклассников избила мальчишку-инвалида ради забавы — видео
Фотофакт: детскую площадку в 19-ом микрорайоне оборудовали... курилкой
В Гомеле мужчина дважды ударил женщину ножом в область сердца, чтобы забрать сумку с мелочью. Преступник задержан
Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео
В Гомеле разыскивают парня, который устроил драку в троллейбусе и поднял руку на девушку