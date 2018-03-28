Мозырянину грозит 20 лет за ранение трех милиционеров: «Кому-то не понравилось то, что мы наехали на местных наркодилеров»

Ранее «Сильные новости» писали о мозырянине, который с ножом в руках оказал сопротивление ОМОНовцам в штатском.

Напомним, сотрудники ОМОНа, переодевшись в штатское, под покровом ночи приехали к 31-летнему Андрею Рабешко домой задерживать его по подозрению в краже сварочного аппарата. Мужчина оказал сопротивление и ранил трех милиционеров, по его словам, приняв задержание за нападение. Правоохранители, в свою очередь, утверждают, что действовали в рамках закона и кричали «Стоять, милиция!»

Андрей утверждает не только то, что задержание проходило без правил, но и то, что дело о краже сварочного аппарата сфабриковано против него и его друга.

— Кому-то не понравилось, что мы наехали на местных наркодилеров. Многие в Мозыре знают место, где стоят продавцы дури. Мы категорически против наркотиков. Как-то, проезжая там, вместе с Андреем подошли к дилеру и сказали, чтобы его здесь больше не видели. Вскоре после этого нас и задержали. При этом меня били и требовали дать признательные показания, — передает «КП» слова мозырянина.

Прокурор не поверила Андрею Рабешко и запросила для него 21 год колонии усиленного режима.