Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

В Мозыре трех наркоманов задержали из-за громкой музыки

  • 27 марта 2018, 16:18
  • 1081
  • 0



Из-за любви к громкой музыке, а главное к запрещенным препаратам, трое мозырян стали героями криминальной истории.

В одну из ночей в РОВД поступило рядовое сообщение: жители дома жаловались на одну из квартир, дескать, громкая музыка в час ночи — причина их бессонницы. Утихомирить шумных соседей отправился участковый.

Милиционеру открыл дверь парень, сотрудник РОВД вошел в квартиру, там находились еще двое молодых людей. Внимание участкового привлек подозрительный сверток с травой, который лежал на столе, в последствие экспертиза подтвердила — это марихуана.

За незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают каналы поставки наркотика.


Телеканал Мозырь
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1928)

Метки: Криминал (9595), Область (5272)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 27/03 - 28/03:

Самое читаемое