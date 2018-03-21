Мозырские правоохранители задержали иностранца-нелегала, который подозревается в совершении серии краж на территории района

Бездомный иностранец с аннулированным разрешением на постоянное проживание в Беларуси находится в изоляторе временного содержания.

32-летний гражданин одного из прибалтийских государств арестован. И вовсе не потому, что он нелегал. Сейчас мужчина проходит по делу о совершении серии краж на территории Мозырского района. В деле уже 7 эпизодов. Следователи не исключают, что потерпевших гораздо больше.

Началось с того, что в милицию обратился мозырянин, который поплатился за свое гостеприимство. Он приютил бездомного иностранца, а тот украл у него более тысячу белорусских рублей. Во время расследования у неблагодарного обвиняемого правоохранители обнаружили массу вещей, чужих.

Оказалось, в РОВД есть заявления, написанные их хозяевами. Кражи совершались с осени 2017 по март этого года. Из подвалов и хозпостроек. В Беларусь иностранный гражданин приехал еще 2010 году. В Ельске он женился, родился ребенок. Был выдан вид на жительство. Спустя время семья распалась, мужчина стал бродяжничать. В 2015 вид на жительства ему аннулировали.

По обвинению в совершении серии краж нелегал предстанет перед судом. Не исключено, что после оглашения приговора он вернется на родину, в принудительном порядке.