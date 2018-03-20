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Мозырские спасатели засняли тушение пожара «от первого лица» — видео

  • 20 марта 2018, 17:09
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Пожар случился ранним утром в Мозыре 19 марта на улице Чехова. Пожарные не только оперативно потушили возгорание, но и засняли ликвидацию пожара на экшн-камеру, закрепленную на шлеме.

Кровля деревянного дома к моменту приезда подразделений МЧС полыхала вовсю. К счастью, хозяева дома были снаружи, а не внутри здания. Пожар уничтожил крышу жилого дома полностью. По одной из версий, причина пожара — занос постороннего источника зажигания извне.


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Места: Мозырь (1924)

Метки: Происшествия (11792), Область (5250)

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