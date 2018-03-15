Монтировкой — по авто, несколько раз ударил милиционера. Мозырянин совершил ряд преступлений всего за несколько часов

  • 15 марта 2018, 10:42
  • 342
  • 0



32-летний мозырянин, который не так давно освободился из мест лишения свободы, так отпраздновал 8 марта, что ему грозит новый срок, причем, внушительный. Уголовные дела возбуждены сразу по двум статьям—за хулиганство и насильственные действия в отношении милиционера.

Все началось с того, что мужчина, несмотря на международный женский день, поругался со своей избранницей. Ссора произошла в автомобиле, во время движения. Обиженная подруга, которая управляла машиной, припарковала авто и ушла. Тогда за руль сел ее спутник. В районе автовокзала его Volvo подрезал Mercedes Benz Sprinter. Со словами «Я научу тебя водить» виновник дорожного инцидента схватил монтировку и стал наносить удары по микроавтобусу, а после, уехал. Водитель пострадавшего автомобиля запомнил номер транспортного средства и передал эти данные в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили хулигана, к месту его жительства был отправлен наряд. Милиционеры заметили на площадке буйного мужчину, который бил щиток, так как по его словам, в квартире пропал свет. Это и оказался подозреваемый. В ответ на приглашение проследовать в РОВД мужчина несколько раз ударил сотрудника милиции.

На данный момент он арестован. За плечами у мозырянина ряд судимостей. В октябре прошлого года он освободился из тюрьмы, где он отбывал наказание за оказания сопротивления и применение насилия в отношении сотрудника милиции.


ТКМ
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1921)

Метки: Криминал (9529), Область (5232)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


14/03 6:00 - 16/03 (19:59):

Самое читаемое