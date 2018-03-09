Мозырянин проткнул ногу крючком решетки газовой плиты. «Снимать с крючка» мужчину пришлось спасателям

Сегодня в 4.20 утра сотрудникам мозырского МЧС пришлось отправиться на необычный вызов.

48-летний мужчина случайно наступил на решетку газовой плиты и проткнул себе ногу крючком. Самостоятельно освободиться у него не вышло. Спасатели при помощи специнструмента отделили решетку и отправили пострадавшего в больницу с «инородным телом в области левой пятки».