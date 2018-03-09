Мозырянин проткнул ногу крючком решетки газовой плиты. «Снимать с крючка» мужчину пришлось спасателям

  • 09 марта 2018, 11:32
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Сегодня в 4.20 утра сотрудникам мозырского МЧС пришлось отправиться на необычный вызов.

48-летний мужчина случайно наступил на решетку газовой плиты и проткнул себе ногу крючком. Самостоятельно освободиться у него не вышло. Спасатели при помощи специнструмента отделили решетку и отправили пострадавшего в больницу с «инородным телом в области левой пятки».


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