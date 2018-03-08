В ПАСЕ шокированы очередной смертной казнью. Приговор привели в отношении убийцы собственных детей из Мозырского района

В Парламентской ассамблее Совета Европы осудили казнь белоруса Кирилла Казачека, осужденного за убийство двух собственных детей. По предварительной информации, казнь состоялась в конце октября 2017 года. Известно о ней правозащитникам стало на днях от матери осужденного.

«Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора в Беларуси и любых казней, совершенных в этой стране. Исполнение приговора в отношении Кирилла Казачека тем более шокирует, поскольку оно тайно произошло в октябре 2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только недавно», — сказано в совместном заявлении генерального докладчика ПАСЕ об отмене смертной казни Ива Крачтена и бывшего докладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

В ПАСЕ подчеркнули, что «смертная казнь — жестокое и бесчеловечное наказание, которое в Европе более неприемлемо». Там вновь призвали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.

Напомним, в январе 2016 года в деревне Наровчизна Мозырского района мужчина задушил дочь, а потом ударил молотком по голове сына. Девочке было 9 лет, подростку — 17. По версии следствия, так преступник мстил супруге за желание развестись. Мужчина был пьян во время убийства.

Год назад областной суд приговорил Кирилла Казачека к расстрелу. По данным правозащитников, мужчина не стал обжаловать приговор в Верховном суде — и его этапировали в минское СИЗО, где осужденные ждут расстрела.

6 марта правозащитник Андрей Полуда со ссылкой на мать Казачека сообщил о приведении в исполнение смертного приговора.

По последним данным, к смертной казни в Беларуси приговорены пять человек.

33-летний Алексей Михаленя за убийство двух соседей-пенсионеров (приговор вынесен в феврале 2017 года, летом Верховный суд оставил его в силе).

Убийство произошло в марте 2016-го в Наровле: во дворе частного дома нашли 59-летнего пенсионера, а в подвале — его 61-летнюю сестру. Обвиняемый ранее судим за кражу и убийство в подростковом возрасте.

36-летний Игорь Гершанков и 31-летний Семен Бережной за убийство шести человек по делу о «черных риелторах» в Могилеве (приговор вынесен летом 2017 года, в декабре Верховный суд оставил его без изменений). С 2009 по 2015 год группа «черных риелторов» из четырех человек подыскивали одиноких людей с недвижимостью. Они уговаривали людей продать или разменять жилье, а потом убивали. Некоторых закапывали живьем, пока жертвы спали под действием водки и клофелина.

44-летний Александр Жильников и 24-летний Вячеслав Сухарко за убийство молодой пары и мужчины (весной их приговорили к пожизненному заключению, но после пересмотра дела в Верховном суде меру наказания изменили на высшую).

В декабре 2015-го мужчины убили 24-летнюю девушку и 32-летнего парня. Оказалось, за 2 миллиона рублей «старыми» минчанка попросила двух знакомых «отправить» девушку в больницу, чтобы тем временем вернуть бывшего парня. Но те позарились на имущество в квартире и убили обоих. За день до того в Колодищах обвиняемые расправились с мужчиной, который хранил дома 10 тысяч долларов.

Напомним, смертную казнь могут назначать за 12 видов преступлений, в том числе — развязывание войны или заговор с целью захвата власти, убийство милиционера или акт терроризма в отношении госдеятеля, измену государству (сопряженную с убийством) или геноцид.

Такое наказание не может быть назначено женщинам. А также тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет или уже старше 65 на момент вынесения приговора.