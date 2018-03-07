Вместо концерта в честь 100-летия БНР в Минске Сергей Михалок и группа Brutto выступят в Мозыре с программой «Ляпис-98»

Сергей Михалок 25 марта будет в Мозыре с проектом «Ляпис-98» и не сможет выступить на минском концерте возле Оперного театра, посвященном 100-летию провозглашения независимости БНР, пишет Радио «Свабода».

Об этом сообщил Антон Азизбекян, организатор концертов Сергея Михалка. Сам Михалок длительное время не выходит на связь. Нет необходимости, чтобы концерты комментировал сам Михалок, говорит Азизбекян, а если «будет повод», то у группы Михалка «есть свои каналы для информирования».

Концерт в Мозыре запланирован давно, объясняет Азизбекян, и никакие изменения в графике уже невозможны. Тем более, как он говорит, концерт — это не просто «приехать, выйти на сцену и спеть». Выступление готовится за несколько дней, надо привезти аппаратуру, ее настроить и проверить.

Организаторы концерта публично обратились к Михалку, поскольку на протяжении недели не могли с ним связаться лично, предлагали организовать для группы транспорт в Минск и из Минска. Отмечалось, что в Минске 25 марта организаторы концерта ждут от Михалка песен на белоруссском языке: «Грай», «Не быць скотам», «Будзь смелым», «Родны край», «Belarus Freedom», которые «стали не просто хитами, а настоящими гимнами новой Беларуси». Все эти песни исполняли «Ляпис Трубецкой» или Brutto, но они не входят в репертуар проекта «Ляпис-98», с которым Михалок выступит в Мозыре.