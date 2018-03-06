Мозырянина, убившего двух своих детей, расстреляли

  • 06 марта 2018, 23:57
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Смертный приговор в отношении Кирилла Казачека, осужденного за убийство двух собственных детей, приведен в исполнение. Об этом TUT.BY сообщил координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда.

Информацию о казни Кирилла Казачека правозащитник получил от матери осужденного. По предварительной информации, казнь состоялась в конце октября 2017 года.

«К сожалению, его мать была в больнице несколько месяцев. Но ей сообщили, где и когда она может получить документы и заключение», — рассказал TUT.BY Андрей Полуда.

В январе 2016 года в деревне Наровчизна Мозырского района мужчина задушил дочь, а потом ударил молотком по голове сына. Девочке было 9 лет, подростку — 17. По версии следствия, так преступник мстил супруге за желание развестись.

После убийства он приехал к женщине и рассказал обо всем. А потом позвонил в милицию и выбросился с балкона 4-го этажа, чтобы покончить с собой, но выжил.

В крови мужчины было 2,36 промилле алкоголя, но он полностью осознавал свои действия, заключили эксперты. Ранее мужчина уже был судим за хулиганство и избиение, что в целом отягчало его вину.

В суде прозвучало, что мать семейства после случившегося дважды пыталась наложить на себя руки, а с третьим ребенком постоянно работали психологи.

Год прошел с момента, как областной суд приговорил Кирилла Казачека к расстрелу. По данным правозащитников, мужчина не стал обжаловать приговор в Верховном суде — и его этапировали в минское СИЗО, где осужденные ждут расстрела.

По последним данным, к смертной казни в Беларуси приговорены пять человек.


TUT.BY
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Люди в материале: Кирилл Казачек (3), Андрей Полуда (16)

Места: Мозырь (1917), Наровчизна (2)

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