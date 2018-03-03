Фотофакт: в Мозыре слепили снеговика-великана

  • 03 марта 2018, 09:23
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Несмотря на то, что весна задерживается, мозыряне не вешают нос и весело проводят время. В деревне Нагорное Мозырского района появился снеговик-великан высотой 4,5 метра.

Зовут снежную бабу Василиса, сообщает газета «Жыццё Палесся». До рекордсмена из США Василисе далеко — его рост 37 метров, однако мозырский снеговичок, бесспорно, стал одним из лучших снежных творений этого года.



gomel.today
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Места: Мозырь (1915)

Метки: Общество (29152), Область (5202)

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