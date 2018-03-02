Мозырянина задержали за поставку гашиша из Москвы. Возбуждено пять уголовных дел

  • 02 марта 2018, 18:02
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Сотрудники спецподразделения погранслужбы пресекли канал поставки наркотиков из России.

1 марта оперативники задержали двух белорусов — распространителя запрещенных препаратов и его поставщика, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.


В ходе разработки канала наркотрафика сотрудникам стало известно, что один из жителей Мозыря доставил наркотик из Москвы с целью продажи. Правоохранители провели осмотр на местах жительства и в транспортных средствах подозреваемых. В результате обнаружили полиэтиленовые пакеты и свертки из фольги. В них оказалось примерно 50 граммов вещества растительного происхождения коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш.


В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников преступной деятельности. В отношении распространителя и поставщика возбуждено пять уголовных дел за незаконное перемещение наркотиков через границу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также за незаконные с целью сбыта, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств, совершенные группой лиц.


К слову, в качестве наказания за преступление лишь по одной статье — перемещение наркотиков через госграницу — грозит лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.


Арина Сухова, Гомельская правда
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Места: Мозырь (1914)

Метки: Криминал (9465), Область (5193)

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