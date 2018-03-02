Мозырянина задержали за поставку гашиша из Москвы. Возбуждено пять уголовных дел

Сотрудники спецподразделения погранслужбы пресекли канал поставки наркотиков из России.

1 марта оперативники задержали двух белорусов — распространителя запрещенных препаратов и его поставщика, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.





В ходе разработки канала наркотрафика сотрудникам стало известно, что один из жителей Мозыря доставил наркотик из Москвы с целью продажи. Правоохранители провели осмотр на местах жительства и в транспортных средствах подозреваемых. В результате обнаружили полиэтиленовые пакеты и свертки из фольги. В них оказалось примерно 50 граммов вещества растительного происхождения коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш.





В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников преступной деятельности. В отношении распространителя и поставщика возбуждено пять уголовных дел за незаконное перемещение наркотиков через границу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также за незаконные с целью сбыта, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств, совершенные группой лиц.





К слову, в качестве наказания за преступление лишь по одной статье — перемещение наркотиков через госграницу — грозит лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.