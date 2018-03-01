Заключенный пытался сбежать из мозырской колонии за три месяца до освобождения

Из исправительной колонии № 20 в Мозыре пытался сбежать заключенный. Предотвратил побег военнослужащий внутренних войск. Подробности инцидента, который произошел 26 февраля, сообщила пресс-служба внутренних войск.

Беглеца с зимней курткой в руках заметил часовой. На предупреждающие крики «Стой! Назад!» заключенный не отреагировал и перелез через ограждение во внутреннюю запретную зону.

Остановился нарушитель только после предупредительного выстрела вверх. По команде часового он лег на землю и положил руки за голову.

Прибывший войсковой наряд задержал нарушителя. В обстоятельствах произошедшего разбирается следственно-оперативная группа.

Отмечается, что у пытавшегося совершить побег арестанта срок заключения заканчивается в мае.