В Мозыре буфетчица год выносила с предприятия сигареты и продукты, недостача свыше $55 тыс.

  • 01 марта 2018, 17:47
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Работая буфетчицей на одном из Мозырских предприятий, 38-летняя жительница Калинковичей воспользовалась легким доступом к сигаретам и продуктам питания. Около года женщина частями выносила товарно-материальные ценности.

Когда провели внутреннюю ревизию, выяснили недостачу на сумму почти 110 тысяч рублей. Выяснить, почему растрату выявили не скоро, тоже предстоит следствию.

В ходе дальнейшей работы будет проведена и проверка финансово-хозяйственной деятельности пострадавшего предприятия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата». К слову, ущерб буфетчица уже полностью возместила.


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