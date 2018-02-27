Мозырянин сбил 84-летнего пенсионера и отвез его домой, но от ответственности его это не спасло

  • 27 февраля 2018, 12:18
  • 800
  • 0



Разыскать мужчину, совершившего наезд на пешехода, помогли публикации в средствах массовой информации. Ответственность перед законом 39-летний мозырянин будет нести согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях.

Вечером 23-го февраля 84-летних мозырянин стал невольным участником ДТП. Пенсионер переходил дорогу к магазину «Жемчужина», когда оказался под колесами чужого автомобиля. Вероятно, находясь в шоковом состоянии, особых повреждений пожилой мужчина не почувствовал. И согласился, чтобы водитель отвез его домой. 

Утром следующего дня все-таки пришлось обратиться за помощью к медикам. Они вызвали ГАИ. 

Неизвестного водителя искали при помощи СМИ, социальных сетей и собственными силами. Во время отработки поступившей информации в одном из дворов бульвара Юности нашли нарушителя закона. 

Пока по факту наезда проводится проверка, устанавливается степень тяжести повреждений у пострадавшего. Ответственность водителю придется нести, согласно изменениям Кодекса об административных правонарушениях. Они вступили в силу 31 января этого года


Телеканал Мозырь
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1910)

Метки: ДТП и ЧП (84), Авто (5003), Область (5170)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 27/02 - 27/02:

Самое читаемое