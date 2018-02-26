Предмет в «бардачке» авто, похожий на гранату, парализовал погранпереход в Наровлянском районе
- 26 февраля 2018, 19:27
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