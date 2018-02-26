Предмет в «бардачке» авто, похожий на гранату, парализовал погранпереход в Наровлянском районе

  • 26 февраля 2018, 19:27
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Утром 25 февраля мозырские пограничники в пункте пропуска «Александровка» в автомобиле «Пежо», направлявшемся в Украину, обнаружили предмет, «внешне похожий на гранату».

Немедленно был приостановлен пропуск через границу и оцеплена территория. В результате подозрительный предмет оказался сигнальным боеприпасом. Как сообщает Госпогранкомитет РБ, в отношении водителя начата проверка.


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Метки: Авто (4999), ДТП и ЧП (81)

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