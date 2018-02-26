За поджог милицейского «бобика» мозырянин получил семь лет и три месяца колонии

  • 26 февраля 2018, 18:15
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В отношении 57-летнего местного жителя судом Мозырского района вынесен приговор.

В ноябре 2017 года мужчина был задержан за мелкое хулиганство. В РОВД, по данным следствия, он устроил дебош, пишет БелаПАН. При доставлении на освидетельствование в милицейской машине он достал бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, вылил ее и поджег. Автомобиль загорелся, а задержанный получил ожоги. Машина была уничтожена огнем.

Как сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова, обвиняемого судили по двум статьям УК — 364-й (насилие в отношении сотрудника внутренних дел) и 218-й (уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

Окончательно жителю Мозыря назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. К обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения от алкогольной зависимости.

С него постановлено взыскать в пользу УВД Гомельского облисполкома в счет возмещения ущерба 31.410 рублей, в пользу потерпевших — 472 рубля в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.


Naviny.by
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