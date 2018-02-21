Соседи пожаловались в милицию на шум в одной из квартир многоэтажки. Прибывший на место вызова участковый пострадал от рук дебошира.

От любви до ненависти между соседями иногда бывает расстояние, даже меньше шага. Устав в очередной раз слушать шум и звуки драки, жильцы многоэтажки на бульваре Страконицкий вызвали милицию. Оказалось, в одной из квартир громко выясняли отношения бывшие супруги. Участковый нетрезвого дебошира пригласил проехать в опорный пункт. Мозырянин поначалу согласился, вышел с милиционером на улицу, но там напал на него.

Вместо административного наказания напавший на милиционера мужчина заработал уголовное. Санкция Уголовного кодекса — от трех месяцев ареста до шести лет тюрьмы.