В Мозыре рука 8-летнего мальчика застряла в батарее, помогли спасатели — фото

В Мозыре в минувшую пятницу, 16 февраля, рука школьника застряла в батарее.

8-летний ребенок играл около батареи и случайно засунул руку между секциями радиатора отопления. Освободиться самостоятельно третьеклассник не смог, поэтому за помощью обратились к спасателям.





Работники МЧС выпрямили руку ребенка и освободили из батареи, рассказали в пресс-службе МЧС.

Мальчик чувствует себя хорошо, в госпитализации не нуждается.



