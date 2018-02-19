В Мозыре рука 8-летнего мальчика застряла в батарее, помогли спасатели — фото

  • 19 февраля 2018, 13:51
  • 670
  • 0



В Мозыре в минувшую пятницу, 16 февраля, рука школьника застряла в батарее.

8-летний ребенок играл около батареи и случайно засунул руку между секциями радиатора отопления. Освободиться самостоятельно третьеклассник не смог, поэтому за помощью обратились к спасателям.


Работники МЧС выпрямили руку ребенка и освободили из батареи, рассказали в пресс-службе МЧС.

Мальчик чувствует себя хорошо, в госпитализации не нуждается.



gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1903)

Метки: ДТП и ЧП (53), Область (5140)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 19/02 - 19/02:

Самое читаемое