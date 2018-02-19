В Мозырском районе подросток прыгнул с пятого этажа из-за того, что мать не пустила его на улицу

  • 19 февраля 2018, 09:21
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В поселке Криничный Мозырского района произошла трагедия — 15-летний подросток прыгнул с окна пятого этажа.

Информация о происшествии появилась в сообществе «МОЗЫРЬ».

По словам очевидцев, подросток стоял на учете у психиатра. В день трагедии мать не отпустила парня на улицу, и потому он нашел другой выход.

По словам тех же свидетелей, подросток жив, находится в больнице: у него перелом ног.


gomel.today
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Места: Мозырь (1903)

Метки: ДТП и ЧП (53), Область (5140), Главное (5669)

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