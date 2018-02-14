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Мозырянин хранил на съемной квартире в Минске гашиш, амфетамин и другие наркотики

  • 14 февраля 2018, 11:22
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12 февраля в съемной квартире в Минске сотрудники милиции задержали неработающего жителя Мозыря, у которого обнаружили и изъяли 89,4 г гашиша, 11 таблеток МДМА, 13,2 г психотропного вещества альфа-PVP и 2,5 г амфетамина.

За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в отношении мозырянина возбуждено уголовное дело.


Гомельская правда
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Места: Мозырь (1899), Минск (5582)

Метки: Криминал (9365), Область (5118)

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