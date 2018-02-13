Тривижн 05/02 - 18/02:
ИПМ 12/02 - 18/02:

В Мозыре автомобиль сгорел в гараже. Если бы вовремя не потушили, сгореть могли и соседние здания

  • 13 февраля 2018, 17:24
  • 698
  • 0



Представитель немецкого автопрома оказался полностью уничтожен огнем при пожаре в гараже.

О пожаре в гаражном кооперативе «Синтез» в дежурную службу МЧС сообщил очевидец. Ночью 12 февраля мозырянин проезжал мимо на автомобиле, и заметил дымящееся строение. Спасатели прибыли оперативно — через несколько минут после вызова. Но спасти представителя немецкого автопрома не удалось. Огнем уничтожен сам автомобиль, и повреждено имущество, находившееся в гараже.

В МЧС подчеркнули, благодаря бдительности случайного свидетеля удалось предотвратить широкое распространение огня на соседние строения.


ТКМ
Окнаград 12/02 - 18/02:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1898)

Метки: Происшествия (11687), Область (5114)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 14/02 -16/02:

Самое читаемое