«Доход до 300% в месяц». 22-летний мозырянин создал финансовую пирамиду, пострадали больше 900 человек

В Беларуси раскрыли очередную финансовую пирамиду. Так, 22-летний житель Мозыря на протяжении 14 месяцев под предлогом получения гарантированного дохода от инвестпроекта незаконно завладел суммой больше 760 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Пострадали больше 900 человек.

Следователи установили, что житель Мозыря незаконно привлекал деньги с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Он обещал гарантированный доход за участие в качестве вкладчика инвестпроекта New Assets Union.





— Фактически, молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников, — отмечают в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчина разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 человек — ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает 10 000 долларов.









— Для привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости, — отмечают в СК.





Житель Мозыря устраивал встречи, собеседования и семинары в Минске, Могилеве и Гродно. К примеру, в столице был арендован офис на проспекте Победителей, встречи также проходили в кафе.

— По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300% в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов, — рассказывают в СК. — Заключались договоры от имени компании New Assets Union L.P. (зарегистрированной в ноябре 2015 года на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему.

Мужчина сейчас находится под стражей. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.



