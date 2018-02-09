Тривижн 05/02 - 18/02:
МС Маркет 05/02 - 11/02:

Видеофакт: оперативники погранслужбы обнаружили в Мозыре почти 300 кг насвая

  • 09 февраля 2018, 09:26
  • 854
  • 0



Сотрудники оперативного подразделения органов пограничной службы пресекли 8 февраля распространение крупной партии некурительного табака. Был задержан и хозяин зелья — 27-летний гражданин Беларуси.

Как сообщает ГПК, недавно, в конце 2017 года, молодой человек уже задерживался пограничниками в Добрушском районе — в 12 километрах от белорусско-российской границы. Тогда он пытался провезти в рейсовом автобусе «Москва — Мозырь» 120 кг насвая.

На этот раз при осмотре принадлежащего наркокурьеру металлического контейнера, стоявшего на берегу Припяти, в нем были найдены 290 кг насвая. Он был расфасован в 29 мешков по 10 кг каждый с этикеткой «Биогумус» и, похоже, готов к дальнейшему распространению.

По информации оперативников, наркотическое вещество приобреталось в России и нелегально ввозилось на территорию Беларуси.

Задержанный передан сотрудникам мозырской милиции для дальнейшего разбирательства.


Naviny.by
СТО 09/02 (12) - 10/02 (11:59):
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1895)

Метки: Криминал (9341), Область (5096)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 08/02 - 10/02 (19:59):

Самое читаемое