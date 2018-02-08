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Жестокие игры. В Мозыре подростки избили бездомного

  • 08 февраля 2018, 18:08
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В Мозыре подростки избили бездомного, очевидец снял это на видео и, чтобы наказать маленьких садистов общественным порицанием, выложил это в интернет. Сейчас дети под бдительным контролем правоохранителей.

Эта история произошла еще летом. В микрорайоне «Железнодорожный» компания подростков избила местного бездомного. Дети издевались над мужчиной, били, кидали в него камни. Очевидец снял все это на мобильный телефон и, чтобы наказать маленьких садистов общественным порицанием, выложил видео в интернет.

БОМЖ, привыкший к ударам судьбы, в милицию не обращался, а вот другой возмущенный местный житель, который просмотрел ролик, обратился к правоохранителям с заявлением, чтобы дали правовую оценку. Детьми занялась инспекция по делам несовершеннолетних.


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