«За насилие в отношении сотрудника». На 28-летнюю мозырянку завели уголовное дело за то, что дважды ударила омоновца

В Мозыре 26 января 28-летняя девушка привлекла внимание сотрудников ОМОНа. Интерес был сугубо профессиональный: мозырянка была пьяна.

Девушку задержали, что очень не понравилось местной жительнице. Свое недовольство она выразила предельно ясно: дважды ударила сотрудника ОМОНа.

Если до этого ей грозил максимум штраф за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, то теперь дело обрело совсем другой поворот. В отношении девушки возбуждено уголовное дело за «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел», сообщает газета «Своими глазами». Мозырянка рискует оказаться за решеткой сроком до 6 лет.