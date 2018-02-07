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В Мозыре бывшего директора стройорганизации осудили за незаконное предпринимательство и хищения на сумму свыше 200 тыс.

  • 07 февраля 2018, 15:22
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Мозырский районный суд вынес приговор бывшему директору местной передвижной механизированной колонны. Экс-руководитель стройорганизации обвинялся в незаконном предпринимательстве и хищениях. Общая сумма финансовых манипуляций достигла 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудило Мозырское подразделение финансовой милиции. Расследование вел районный отдел СК. На выходе получилась история о том, как руководитель госорганизации, используя ее потенциал, сколотил собственный доходный бизнес. Подробности рассказали в межрайонном отделе УДФР:

— Бывший директор зарегистрировал на своего водителя, который являлся индивидуальным предпринимателем, собственную строительную технику. А это были разные виды транспорта — от погрузчика до автокрана. После чего от имени ИП предоставлял ее в аренду ПМК, которую возглавлял. Также используя другую подставную фирму, оказывал услуги сторонним организациям.

По материалам дела, прежний руководитель не особо разбирал, где государственное, а где личное. Пользовался дизтопливом ПМК, ремонтировал за ее счет свою же технику... Суд приговорил бывшего управленца к 6 годам лишения свободы в ИК усиленного режима с конфискацией имущества, в том числе техники. Он также не сможет в течение пяти лет занимать организационно-распорядительные должности. Приговор вступил в законную силу.


Виолетта Дралюк, СБ - Беларусь Сегодня
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