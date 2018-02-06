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В Мозыре будут судить двух парней за размещение в соцсетях порнографического видео с элементами извращений

  • 06 февраля 2018, 18:05
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В Мозыре два парня поделились с друзьями в социальной сети пикантным видео. Однако ролик попался на глаза следователям, которые возбудили уголовные дела в отношении любителей «клубнички».

Молодые люди не занимались изготовлением порнографического видео, однако за распространение роликов, тем более с элементами извращений, придется предстать перед судом, сообщает телеканал «Мозырь».

Это не первый случай в Гомельской области в 2018 году. В первых числах нового года было возбуждено уголовное дело в Светлогорске: 30-летний мужчина разместил на своей странице в социальной сети порноизображение, за что рискует оказаться за решеткой сроком до 4 лет.

В Ельске в прошлом месяце предстал перед судом еще один любитель пикантного видео. Для него история закончилась приговором в два года лишения свободы с испытательным сроком на два года.


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Места: Мозырь (1890)

Метки: Криминал (9325), Область (5083)

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