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Под Мозырем две девушки поругались, подрались после чего ногами разрушили бетонный забор

  • 05 февраля 2018, 19:09
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В Мозырском районе две девушки выместили свою злость на бетонном заборе. Ногами разбили 38 секций. Возбуждено уголовное дело.

В Козенках в один из вечеров длинный бетонный забор внезапно превратился в руины. Хозяева разбитого строения —коммунальщики — написали заявление в милицию. Правоохранители стали искать неизвестных вандалов и нашли. Каково же было удивление сотрудников РОВД, когда выяснилось, что это две девушки. Будущий воспитатель и будущий парикмахер. Подруги прогуливались вечером, внезапно поругались и немного даже подрались, а после выместили свою злость на заборе, разбили 38 секций, причем ногами. Такого рода психологическая разрядка дорого будет стоить хулиганкам.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело. Кроме того, придется выплатить ущерб в сумме 543 рубля.


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Места: Мозырь (1888)

Метки: Криминал (9315)

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