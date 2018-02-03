Милиционеры разыскивают жителей Мозырского района, которые приобретали украденные страховые полисы

  • 03 февраля 2018, 10:03
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Милиционеры разыскивают жителей района, которые приобретали страховые полисы у 44-летней мозырянки. Страховки оказались украденными, а выплаты по ним получить невозможно.

Получить выплату по полисам обязательного страхования транспортных средств, оформленных у бывшего сотрудника компании «Промтрансинвест», не смогут несколько десятков мозырян.

44-летняя местная жительница после увольнения из страховой компании «прихватила» 51 бланк. По информации отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД с июня 2017 года по январь 2018 года предприимчивая дама по эти полисам оформляла желающим страховки. Но получить по ним выплаты пострадавшие не смогут.

Если ваша страховка на автомобиль была оформлена у женщины, которую вы видите на экране, просьба обратится в Мозырский РОВД по телефонам 8-033-623-96-46, 8-029-810-60-57, 32-24-80


ТКМ
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Места: Мозырь (1886)

Метки: Криминал (9307), Область (5066)

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