В Мозырском районе пьяный бесправник устроил гонки с ГАИ, но был задержан в лесу – видео

Мужчина на «Ладе» проигнорировал требования патруля ДПС об остановке и попытался скрыться.

После того, как автомобиль беглеца застрял в сугробе, водитель попытался уйти в лес на своих двоих, но был задержан.

Как выяснилось, «шумахер» был пьян, а права у него забрали несколько месяцев назад. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТК «Мозырь».