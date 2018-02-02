В Мозырском районе пьяный бесправник устроил гонки с ГАИ, но был задержан в лесу – видео

  • 02 февраля 2018, 13:32
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Мужчина на «Ладе» проигнорировал требования патруля ДПС об остановке и попытался скрыться.

После того, как автомобиль беглеца застрял в сугробе, водитель попытался уйти в лес на своих двоих, но был задержан.

Как выяснилось, «шумахер» был пьян, а права у него забрали несколько месяцев назад. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТК «Мозырь».


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