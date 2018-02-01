«Умри, тварь!» 24-летний мозырянин чуть не зарезал своего отца

  • 01 февраля 2018, 16:01
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Извечный конфликт отцов и детей в одной из мозырских семей едва не привел к трагедии. Ссоры между 48-летним мужчиной и его великовозрастным сыном случались часто. 24-летнего отпрыска не устраивали постоянные советы, он хотел более существенной материальной помощи.

На одной из алкогольных посиделок случилась очередная перепалка. Поругались — разошлись. Отец отправился спать, сын вернулся на кухню за ножом. Причем выбрал самый длинный. Со словами «Умри, тварь» ударил кровного родственника, а после позвонил в милицию с чистосердечным признанием.

В это время раненый в поясницу отец выскочил на площадку и стал просить помощи у соседей. Спустя некоторое время здесь уже были и правоохранители, и медики.

У пострадавшего диагностировали колото-резанную рану поясничного отдела.

Молодой человек обвиняется в покушении на убийство. На данный момент он арестован.


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