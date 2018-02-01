Видеофакт: в Мозыре при пожаре в общежитии эвакуировали семь человек

  • 01 февраля 2018, 10:10
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В Мозыре при пожаре в общежитии эвакуировали семь человек, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС 31 января в 12.34 выехали по сообщению о пожаре в блоке общежития. «Из окон второго этажа четырехэтажного кирпичного общежития шел дым, открытого горения не наблюдалось», — проинформировала Мария Клезович.

Еще до прибытия спасателей жильцы горящего блока — супруги с двумя детьми 2013 и 2015 годов рождения — самостоятельно покинули помещение. При проведении разведки звеньями газодымозащитной службы из жилых блоков, расположенных выше, по лестничным маршам были эвакуированы семь человек, в том числе один ребенок 2017 года рождения.

Работники скорой медицинской помощи госпитализировали троих детей для наблюдения за состоянием здоровья.

Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара повреждено имущество в трех помещениях блока, закопчены стены. Причина произошедшего устанавливается. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем при курении.


БелТА
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