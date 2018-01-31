Мозырянин помог задержать двух пьяных хулиганов, устроивших танцы на чужой машине, его за это наградили

  • 31 января 2018, 11:32
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Двое нетрезвых хулиганов забрались на капот и крышу чужой машины и устроили танцы. Ущерб, который нанесли владельцу авто, оценивается в 1350 рублей. Проходивший мимо Евгений Гребенников отреагировал на происходящее и помог сотрудникам милиции задержать хулиганов. В отношении их возбудили уголовное дело. Один из фигурантов — несовершеннолетний.

В Мозырском РОВД поощрили Евгения Гребенникова за его хороший поступок.

— Он проявил активную гражданскую позицию, сознательность и порядочность, что не должно быть незамеченным, — сказал начальник Мозырского РОВД Виктор Гончаров.

Руководитель милицейского ведомства подчеркнул, что только совместными усилиями с гражданами можно сделать жизнь в городе более безопасной.

Фото носит иллюстративный характер


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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