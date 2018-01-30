В Мозыре двое прыснули перцовым баллончиком в лицо продавцам, пытавшимся помешать им украсть бутылку водки — видеофакт

  • 30 января 2018, 08:07
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В одном из магазинов Мозыря двое парней попытались незаметно вынести бутылку водки, а когда их отправили ни с чем, брызнули из баллончика продавцам в лицо, предположительно, перцовым газом.

Весь инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах хорошо видна история конфликта. Двое молодых людей подходят к кассе, чтобы рассчитаться. Один отдает деньги, другой продвигается вперед. Однако в этот момент появляется второй продавец, которая перекрывает ему выход. После этого молодой человек из-под полы достает бутылку и передает водку приятелю якобы для расчета. Однако в итоге они отказываются от покупки.

Работники прилавка позволяют им покинуть магазин. Но уже на выходе в отместку один из парней брызгает двум работницам в лицо из баллончика, а второй ударяет продавца ногой. После чего молодые люди скрываются. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.


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Места: Мозырь (1878)

Метки: Криминал (9270), Область (5046)

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