После обращения мозырянина Минприроды предложило запретить передвижные и контактные зоопарки

Министерство природных ресурсов предлагает внести в давно обсуждаемый закон «Об обращении с животными» запрет на использование передвижных и контактных зоопарков, передвижных зверинцев и передвижных выставок для экспонирования диких животных.
Такая информация содержится в ответе за подписью заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александра Корбута на обращение мозырского координатора инициативы «Зелёный дозор» Павла Ноздри.
В декабре 2017 года, когда в Мозырь с гастролями приехал российский передвижной дельфинарий «Атлантида», несколько жителей Мозыря и Минска написали обращения в различные контролирующие органы с просьбой проверить гастролеров на предмет жестокого обращения с животными и запустили петицию с требованием запрета передвижных дельфинариев.
Как сообщил Александр Корбут, проверить условия содержания дельфинов не получилось: когда чиновники попали в дельфинарий, животных уже вывезли в Россию.
Тем не менее, проблема жестокого обращения с животными в передвижных зоопарках всплывает в Беларуси всякий раз, как к нам заезжают подобные гастролеры, в основном из нашей восточной страны-соседки. Нарушения отмечают не только зоозащитники и посетители, но и специалисты Минприроды.
Теперь появилась надежда на то, что подобного варварства в нашей стране станет меньше. Пока свои предложения природоохранное ведомство направило в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которое готовит проект закона «Об обращении с животными».
«Информируем, что Минприроды направлено письмо Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларуси, содержащее предложения в проект Закона Республики Беларуси „Об обращении с животными“, в том числе по формулировкам его отдельных норм статей, включая установление запрета на использование передвижных и контактных зоопарков, передвижных зверинцев и передвижных выставок для проведения культурно-зрелищных мероприятий с использованием диких животных, в том числе их экспонирования», — говорится в ответе.
Передвижные зоопарки и дельфинарии запрещены во многих странах, в том числе в соседней Украине. Возможно, и Беларусь станет в этом плане цивилизованнее.
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