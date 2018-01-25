Подробности задержания мозырянина, ранившего трех омоновцев: обвиняемый утверждает, что только оборонялся

Нападение и оборона
Около четырех часов утра 30 апреля во дворе частного дома в Мозыре в ходе конфликта между местным жителем и милиционерами последние получили ранения. Обвиняемый утверждает, что сотрудники ОМОН и ГУБОП обманным путем проникли во двор, были без формы, не представились, напали на него и он был вынужден защищать себя и семью.
По словам Рабешко, он был уверен, что нападавшие — бандиты. Милиционеры утверждают, что обвиняемый бросился на них с ножом, хотя прекрасно знал, что перед ним — сотрудники правоохранительных органов.
Как следует из материалов обвинения, сотрудники ГУБОПиК получили информацию о причастности Рабешко и его приятеля к краже сварочного аппарата. Задержать Рабешко было решено ночью, выманив на улицу под предлогом, что задели его автомобиль, который стоял возле двора. Пострадавшие говорят, что были в масках и «черной тактической форме, предназначенной для специальных мероприятий».
Рабешко сопротивлялся попытке задержания, отбивался при помощи ножа, которым нанес удары сотрудникам ОМОН в грудную клетку и живот. Также пострадал сотрудник ГУБОПиК.
Андрей Рабешко вину не признал. Он утверждает, что действовал в пределах необходимой обороны.
Ранее правоохранительные органы заявляли, что обстоятельства задержания подозреваемого в краже сварочного аппарата — ночью и при силовой поддержке бойцов ОМОН — объясняются, так сказать, отрицательной характеристикой Рабешко: он ранее был судим, участвовал в преступном бизнесе в Германии, отбывал там наказание, а в Мозыре «пытался стать криминальным авторитетом».
На суде милиционеры утверждали, что в процессе задержания кричали «Стоять, милиция!», но это не остановило обвиняемого.
Жена обвиняемого не доверяет людям в погонах
25 января показания в суде давали свидетели — гражданская жена обвиняемого Алена Страха и их соседи — супружеская пара Виктор и Антонина Кулицкие.
Страха рассказала, что с Рабешко они знакомы с детства, более близкие отношения начались в 2003 году, а жить вместе стали в 2010-м. В Мозыре постоянной работы Андрей не имел и поэтому ездил подзаработать в Москву и Германию. Алена неофициально работала на рынке. Также молодой паре помогали родители.
В тут ночь, по словам Страхи, в дверь постучали неизвестные, сказали, что «мы зацепили вашу машину». Она открыла дверь, Андрей вышел, и на него напали двое в масках, завязалась драка.
Свидетель услышала крики «Помогите, убивают!» и бросилась в дом за фонариком. Когда посветила, то увидела Андрея лежащим на земле, его удерживали незнакомцы в черном и в масках.
«Потом кто-то сказал: „Вызывайте скорую, у него ножевое ранение“. И я вызвала 103», — рассказала жительница райцентра.
На вопросы прокурора и судьи, почему не вызывали милицию, Страха пояснила, что не видела в этом смысла, потому что уже сталкивалась с милицией и «видела, как оперативно они работают и реагируют», то есть попросту не доверяла органам внутренних дел.
«Потом, после вызова скорой, подъехала милиция, они были в форме, один начал прыскать баллончиком в лицо Андрею, потом, их было пять или семь человек, начали избивать его, а потом уже забрали», — отметила свидетель.
Люди в масках не были похожи на милиционеров
Виктор Кулицкий рассказал, что в ту ночь проснулся от криков «Помогите!». Выскочил за ворота в трусах, увидел, что у соседей горит свет. Бросился домой, схватил фонарик и кочергу, побежал на помощь.
«Если бы то женщина кричала, можно было подумать — ну, мало ли, семейное, а тут мужик орёт! Прибежал к соседям, Лена стоит перепуганная, вся трясется, я спрашиваю, что случилось? Она говорит, что не знает. Там во дворе были какие-то люди, Лена сказала, что не знает, кто это. Возле калитки было какое-то движение, вроде драка, они что-то делали с человеком, который кричал о помощи, я бросился туда, но кто-то выбросил вверх руку с пистолетом и крикнул: „Стоять, милиция!“ Меня это остановило», — вспоминал Виктор.
Он дополнил, что люди были в масках с прорезями для глаз и в черном. Он ушел домой, а когда вернулся, то возле двора соседей уже стояли две скорые и была милиция.
«С горки спускался человек, я спросил, кто он? Он сказал, что из милиции, и показал удостоверение», — добавил свидетель.
На вопросы обвиняемого он уточнил, что люди, которые были в масках и в черном, не были похожи на милиционеров.
«Это был раздирающий крик»
Антонина Кулицкая в целом подтвердила рассказ супруга о ночном происшествии. Она добавила, что также слышала крики, но не хотела, чтобы муж вмешивался в какие-то конфликты, но Виктор не стал ее слушать. «Сказал „А вдруг там кого-то убивают?“, схватил кочергу и побежал», — заметила Антонина.
Она уточнила на вопросы судьи и прокурора, что ее муж «боевой», и не раз защищал людей.
«Выходить ночью — геройский поступок. Обычно человек закрылся на ночь, и всё — моя хата с краю», — заметил судья.
Услышав крики о помощи, ни у Антонины, ни у ее мужа не возникло мысли звонить в милицию.
Пострадавший сотрудник ОМОН уточнил у свидетеля: крик, который они слышали — «это был крик о помощи или крик ярости — такой, когда человек злится?».
«Это был раздирающий крик, как будто человека придушили», — уточнила женщина.
Она вспомнила, что муж, когда прибежал в соседский двор с кочергой, замахнулся на нападавших, но, услышав «Стоять, милиция!», отпрянул.
«А если бы вы не услышали крика „Стоять, милиция!“, то что бы делали?» — поинтересовался адвокат. «Расшиб бы голову», — предположил свидетель.
Слушания продолжатся 30 января опросом других свидетелей.
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