Подробности задержания мозырянина, ранившего трех омоновцев: обвиняемый утверждает, что только оборонялся

В Гомельском областном суде продолжается слушание уголовного дела по факту причинения ножевых ранений сотрудникам ОМОН и ГУБОПиК. Обвиняемый — 31-летний житель Мозыря Андрей Рабешко.

Нападение и оборона

Около четырех часов утра 30 апреля во дворе частного дома в Мозыре в ходе конфликта между местным жителем и милиционерами последние получили ранения. Обвиняемый утверждает, что сотрудники ОМОН и ГУБОП обманным путем проникли во двор, были без формы, не представились, напали на него и он был вынужден защищать себя и семью.

По словам Рабешко, он был уверен, что нападавшие — бандиты. Милиционеры утверждают, что обвиняемый бросился на них с ножом, хотя прекрасно знал, что перед ним — сотрудники правоохранительных органов.

Как следует из материалов обвинения, сотрудники ГУБОПиК получили информацию о причастности Рабешко и его приятеля к краже сварочного аппарата. Задержать Рабешко было решено ночью, выманив на улицу под предлогом, что задели его автомобиль, который стоял возле двора. Пострадавшие говорят, что были в масках и «черной тактической форме, предназначенной для специальных мероприятий».

Рабешко сопротивлялся попытке задержания, отбивался при помощи ножа, которым нанес удары сотрудникам ОМОН в грудную клетку и живот. Также пострадал сотрудник ГУБОПиК.





Андрей Рабешко вину не признал. Он утверждает, что действовал в пределах необходимой обороны.

Ранее правоохранительные органы заявляли, что обстоятельства задержания подозреваемого в краже сварочного аппарата — ночью и при силовой поддержке бойцов ОМОН — объясняются, так сказать, отрицательной характеристикой Рабешко: он ранее был судим, участвовал в преступном бизнесе в Германии, отбывал там наказание, а в Мозыре «пытался стать криминальным авторитетом».

На суде милиционеры утверждали, что в процессе задержания кричали «Стоять, милиция!», но это не остановило обвиняемого.

Жена обвиняемого не доверяет людям в погонах

25 января показания в суде давали свидетели — гражданская жена обвиняемого Алена Страха и их соседи — супружеская пара Виктор и Антонина Кулицкие.

Страха рассказала, что с Рабешко они знакомы с детства, более близкие отношения начались в 2003 году, а жить вместе стали в 2010-м. В Мозыре постоянной работы Андрей не имел и поэтому ездил подзаработать в Москву и Германию. Алена неофициально работала на рынке. Также молодой паре помогали родители.





В тут ночь, по словам Страхи, в дверь постучали неизвестные, сказали, что «мы зацепили вашу машину». Она открыла дверь, Андрей вышел, и на него напали двое в масках, завязалась драка.

Свидетель услышала крики «Помогите, убивают!» и бросилась в дом за фонариком. Когда посветила, то увидела Андрея лежащим на земле, его удерживали незнакомцы в черном и в масках.

«Потом кто-то сказал: „Вызывайте скорую, у него ножевое ранение“. И я вызвала 103», — рассказала жительница райцентра.

На вопросы прокурора и судьи, почему не вызывали милицию, Страха пояснила, что не видела в этом смысла, потому что уже сталкивалась с милицией и «видела, как оперативно они работают и реагируют», то есть попросту не доверяла органам внутренних дел.

«Потом, после вызова скорой, подъехала милиция, они были в форме, один начал прыскать баллончиком в лицо Андрею, потом, их было пять или семь человек, начали избивать его, а потом уже забрали», — отметила свидетель.

Люди в масках не были похожи на милиционеров

Виктор Кулицкий рассказал, что в ту ночь проснулся от криков «Помогите!». Выскочил за ворота в трусах, увидел, что у соседей горит свет. Бросился домой, схватил фонарик и кочергу, побежал на помощь.

«Если бы то женщина кричала, можно было подумать — ну, мало ли, семейное, а тут мужик орёт! Прибежал к соседям, Лена стоит перепуганная, вся трясется, я спрашиваю, что случилось? Она говорит, что не знает. Там во дворе были какие-то люди, Лена сказала, что не знает, кто это. Возле калитки было какое-то движение, вроде драка, они что-то делали с человеком, который кричал о помощи, я бросился туда, но кто-то выбросил вверх руку с пистолетом и крикнул: „Стоять, милиция!“ Меня это остановило», — вспоминал Виктор.

Он дополнил, что люди были в масках с прорезями для глаз и в черном. Он ушел домой, а когда вернулся, то возле двора соседей уже стояли две скорые и была милиция.

«С горки спускался человек, я спросил, кто он? Он сказал, что из милиции, и показал удостоверение», — добавил свидетель.

На вопросы обвиняемого он уточнил, что люди, которые были в масках и в черном, не были похожи на милиционеров.

«Это был раздирающий крик»

Антонина Кулицкая в целом подтвердила рассказ супруга о ночном происшествии. Она добавила, что также слышала крики, но не хотела, чтобы муж вмешивался в какие-то конфликты, но Виктор не стал ее слушать. «Сказал „А вдруг там кого-то убивают?“, схватил кочергу и побежал», — заметила Антонина.

Она уточнила на вопросы судьи и прокурора, что ее муж «боевой», и не раз защищал людей.

«Выходить ночью — геройский поступок. Обычно человек закрылся на ночь, и всё — моя хата с краю», — заметил судья.

Услышав крики о помощи, ни у Антонины, ни у ее мужа не возникло мысли звонить в милицию.

Пострадавший сотрудник ОМОН уточнил у свидетеля: крик, который они слышали — «это был крик о помощи или крик ярости — такой, когда человек злится?».

«Это был раздирающий крик, как будто человека придушили», — уточнила женщина.

Она вспомнила, что муж, когда прибежал в соседский двор с кочергой, замахнулся на нападавших, но, услышав «Стоять, милиция!», отпрянул.

«А если бы вы не услышали крика „Стоять, милиция!“, то что бы делали?» — поинтересовался адвокат. «Расшиб бы голову», — предположил свидетель.

Слушания продолжатся 30 января опросом других свидетелей.