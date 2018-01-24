45 летний иностранец с применением насилия требовал у белорусской пенсионерки в ее же собственной квартире 100 рублей

Мужчина не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Аккуратнее с незнакомцами. В дверь квартиры 65-летней мозырской пенсионерки однажды раздался стук. Женщина открыла. На пороге стоял неизвестный мужчина. Он представился знакомым ее бывшего супруга, с которым она проживает на данный момент на одной жилплощади. Гость вошел и сразу перешел к делу — попросил одолжить 100 рублей. Мозырянка отказала. Тогда незнакомец схватил ее и стал требовать деньги. Пенсионерка поняла, что дело нешуточное и согласилась.

Пошла якобы за рублями, а сама закрылась в комнате и вызвала милиционеров. Визитер стал выбивать двери, однако, испугавшись того, что вскоре здесь будут правоохранители, убежал. Подозреваемого задержали спустя 2 часа. Преступником оказался житель 45-летний иностранец.