45 летний иностранец с применением насилия требовал у белорусской пенсионерки в ее же собственной квартире 100 рублей

  • 24 января 2018, 18:13
  • 988
  • 0



Мужчина не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Аккуратнее с незнакомцами. В дверь квартиры 65-летней мозырской пенсионерки однажды раздался стук. Женщина открыла. На пороге стоял неизвестный мужчина. Он представился знакомым ее бывшего супруга, с которым она проживает на данный момент на одной жилплощади. Гость вошел и сразу перешел к делу — попросил одолжить 100 рублей. Мозырянка отказала. Тогда незнакомец схватил ее и стал требовать деньги. Пенсионерка поняла, что дело нешуточное и согласилась.

Пошла якобы за рублями, а сама закрылась в комнате и вызвала милиционеров. Визитер стал выбивать двери, однако, испугавшись того, что вскоре здесь будут правоохранители, убежал. Подозреваемого задержали спустя 2 часа. Преступником оказался житель 45-летний иностранец.


ТКМ
СТО 24/01 - 26/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1874)

Метки: Криминал (9240), Область (5035)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 24/01 - 25/01:

Самое читаемое