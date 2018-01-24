Мозырянин за деньги подделывал техосмотр знакомым водителям и попал под «уголовку»

Талантливого преступника задержали мозырские правоохранители. 34-летний мужчина построил актуальный бизнес, в основу которого легло нежелание некоторых автовладельцев проходить гостехосмотр транспортного средства. Он изготовил поддельный оттиск печати и предлагал знакомым поставить штамп в сертификате.

Причем, расценки были в разы ниже официальных, варьировались от 20 до 80 рублей. Клиенты находились сами, через сарафанное радио. Услугами предприимчивого мозырянина пользовались не только земляки, но и автовладельцы из других городов. Работу выполнял весьма качественно. Только грамотный эксперт мог определить подделку.