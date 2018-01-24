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Должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. В Мозыре расследуется дело о взяточничестве сотрудника контролирующих органов

  • 24 января 2018, 10:37
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Контроль за контролирующими органами. Одного из руководителей надзорных структур в сфере строительства следователи подозревают во взяточничестве.

Мужчина, занимая ответственную должность, при проведении проверок за ходом выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей: за материальное вознаграждение, так сказать, закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами.


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